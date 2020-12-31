شكرا لبحثكم عن خبر وزير الداخلية يجري اتصالاً هاتفياً بوكيل الوزارة محمد مساعد للإطمئنان على صحته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أجرى وزير الداخلية الفريق الركن ابراهيم حيدان ، إتصالاً هاتفياً بوكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير، للإطمئنان على صحته عقب نقله إلى إحدى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن إثر تعرضه ظهر يوم الأربعاء لإصابة جراء الاستهداف الإرهابي لمطار عدن الدولي .

وعبر وزير الداخلية، خلال اتصاله، عن تمنياته للوكيل بن مساعد بالشفاء العاجل, وموفور الصحة والسلامة، والعودة السريعة إلى ممارسة مهامه في إطار وزارة الداخلية عقب تماثله للشفاء.

من جانبه، أكد الوكيل بن مساعد للوزير حيدان أن حالته الصحية مستقرة, معربا عن شكره وتقديره وامتنانه للمشاعر النبيلة لوزير الداخلية الفريق الركن ابراهيم حيدان ، متمنياً له التوفيق في مهامه لخدمة الوطن.

المكتب الإعلامي