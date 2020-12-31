شكرا لبحثكم عن خبر هاني بن بريك يعلق على ما قام به معين عبدالملك عقب تفجيرات عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشاد نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك على الزول السريع لتنفقد الجرحى . وقال بن بريك في تغريدة على " تويتر " موقف يستحق الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء دكتور معين عبدالملك نزوله السريع لتفقد الجرحى . وقد سقط العديد من الجرحى والقتلى جرى استهداف أعضاء الحكومة الجديدة اثناء وصولها مطار عدن الدولي .

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