شكرا لبحثكم عن خبر نايف البكري : لن نتوانى عن القيام بواجباتنا تجاه شعبنا ولمن في أذنه صممُ "لن نغادر" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكد وزير الشباب والرياضة نايف البكري ان العمل الارهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن الدولي لن نتوانى يعيقنا عن القيام بواجباتنا تجاه شعبنا ولمن فيه اذنيه صممُ "لن نغادر". وقال البكري في تغريدة على " تويتر " يوم دامي تشهده مدينة عدن بسبب الهجوم الارهابي الجبان الذي استهدف مطارها من قبل راس الدمار والانقلاب في صنعاء . وأضاف قائلا : لقد تحملنا المسؤولية في ظروف عصيبة وان ارواحنا ودمائنا لن تكون اغلى من دماء الذي أستشهدوا . مشددا على اننا لن نتوانى عن القيام بواجباتنا تجاه شعبنا ونقولها لمن فيه اذنيه صممُ "لن نغادر"

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