شكرا لبحثكم عن خبر إصابة مسؤولة دولية في إنفجار مطار عدن امس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصيبت مواطنة للبنانية تدعى "يارا خواجة" بالانفجار الذي استهدف مطار عدن الدولي وبحسب قناة mtv اللبنانية فإن اصابة يارا خواجة ليست خطيرة ويارا خواجة هي المتحدثة الرسمية بإسم الصليب الأحمر في اليمن ابنه النائب عن كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجة. وفي وقت سابق افادت وزارة الصحة عن سقوط22 قتيلا واكثر من 50 جريح جراء انفجار المطار.

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