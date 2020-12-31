شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البحريني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اتصالا هاتفيا من نظيره وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، للاطمئنان على سلامة رئيس وأعضاء الحكومة، ناقلا التحايا لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.



وأدان الزياني بشدة، العمل الإرهابي الجبان .. مؤكدا دعم وتضامن مملكة البحرين مع اليمن ومساندتها لجهود الحكومة في تجاوز هذه المرحلة .. معبرا عن خالص تعازي مملكة البحرين وصادق المواساة لبلادنا، راجياً المولى سرعة الشفاء للمصابين والرحمة للشهداء.

وبدوره ثمن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، موقف الأشقاء في مملكة البحرين وتضامنهم مع اليمن وحكومتها الشرعية .. لافتا إلى استمرار عمل الحكومة من العاصمة الموقتة عدن بما يضمن عودة الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.