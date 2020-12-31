شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحمد عوض بن مبارك يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إتصالاً هاتفياً من نظيره وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة أخيه سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، اطمأن فيه على صحة رئيس وأعضاء الحكومة الذين تم استهدافهم اليوم من قبل مليشيات الحوثي عقب وصولهم مطار عدن الدولي.

ونقل وزير الخارجية السعودي، للوزير بن مبارك التحايا لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك. وأعرب عن استنكار وإدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات لهذا العمل الإرهابي .. مؤكداً دعم المملكة الكامل للحكومة الشرعية وأمن ووحدة اليمن والمضي قدماً في تنفيذ أتفاق الرياض. كما عبر سموه عن خالص تعازي المملكة وصادق المواساة لبلادنا، راجياً المولى سرعة الشفاء للمصابين والرحمة للشهداء. بدوره عبر الوزير بن مبارك، عن شكره وتقديره لدعم الأشقاء في المملكة الدائم وتضامنهم تجاه ما حدث، مؤكدا استمرار الحكومة في عملها بالعاصمة الموقتة عدن وبما يسهم في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

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