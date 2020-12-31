جامعة عدن تدشن فعاليات المؤتمر العلمي الأول للتعليم الإلكتروني والافتراضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت جامعة عدن، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الأول للتعليم الإلكتروني والافتراضي، الذي يستمر لمدة يومين، تحت شعار "المعرفة والتكنولوجيا بداية التنمية".



وقال رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور، إن انعقاد المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي يأتي نتيجة للأوضاع الصحية الاستثنائية التي يعيشها العالم بأسره عقب تفشي وباء كورونا المستجد .. مؤكدا حرص الجامعة على المساهمة في وضع الضوابط الخاصة باللوائح المنظمة للتعليم الإلكتروني, والخروج بحزمة من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تضع اللبنات الأولى في هذا المجال.

واستعرض جهود جامعة عدن في تهيئة الأجواء التعليمية عبر المنصات التعليمية الالكترونية .. مشيدا بجهود الجميع في انعقاد المؤتمر الذي يسلط الضوء على التعليم الافتراضي بين النظرية والتطبيق ومناقشة الإمكانيات الذاتية والتقنية لدى الأساتذة والطلاب على حدٍ سواء, ومدى جاهزيتهم للتعامل مع العديد من البرامج والتطبيقات التعليمية المؤتمتة, بالإضافة إلى أنماط التعليم الإلكتروني, والتطبيقات المصاحبة للعملية التعليمية الافتراضية, والتشريعات الخاصة به (أي التعليم الإلكتروني) .. مؤكدا على أهمية تفعيل كافة الجهود والمشاريع المدرجة في إطار التعليم الإلكتروني لإحداث فارق على بالأداء التقني على المستوى العلمي والبحثي.

من جانبه أكد عميد كلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية (نظام التعليم عن بُعد) بجامعة عدن - رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور علي الزامكي، أهمية المؤتمر في الارتقاء بعملية التعليم الإلكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا .. مضيفا: أن المؤتمر يمثل نقطة التقاء لمختلف الباحثين في الجامعات والمراكز البحثية داخل وخارج الوطن.

وعقب الجلسة الافتتاحية، بدأت الجلسة الأولى للمؤتمر برئاسة نائب رئيس جامعة عدن للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عادل عبدالمجيد، وتضمن محورها الأول، تقنيات التعليم الإلكتروني والافتراضي ونظم إدارتها، وناقشت أبحاث المشاركين من جامعات عربية عبر برنامج "زووم" بواسطة الانترنت، وأبحاث مقدمة من أكاديميي وباحثي جامعة عدن.

فيما ناقش المحور الثاني من الجلسة الأولى، برئاسة نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب الأستاذ الدكتور أحمد العطاس، التشريعات الحاكمة للتعليم الإلكتروني والافتراضي واتجاهات الجودة والاعتماد الأكاديمي.