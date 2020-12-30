شكرا لبحثكم عن خبر الصليب الأحمر يعلن مقتل أحد موظفيه وإصابة وفقدان آخرين في استهداف مطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – سبأنت

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، اليوم الأربعاء، عن مقتل أحد موظفيها وإصابة ثلاثة آخرين جراء الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي.

واوضحت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيان لها ،إن هناك اثنين من موظفي الصليب الأحمر لازالوا في عداد المفقودين..مشيرة الى أن موظفي اللجنة كانوا يمرون عبر مطار عدن مع مدنيين آخرين.