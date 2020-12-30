شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء: الحكومة في عدن لتبقى وما حدث لن يثنينا عن معركة استعادة الدولة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن ـ سبأنت :

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن لتبقى وممارسة كل مهامها وأعمالها مسنودة بإرادة من الشعب وإرادة صلبة كالجبال.

وأوضح رئيس الوزراء في فيديو مصور، ان الهجوم الغادر والجبان والإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية، يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها وهي مهمة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار والتعافي في ربوع بلادنا، الحكومة في عدن لتبقى

وترحم الدكتور معين عبدالملك، على الشهداء الذين سقطوا في هذا الحادث الإرهابي على مطار عدن الدولي، سائلا الله الرحمة والشفاء للجرحى الذين سقطوا في هذا الهجوم.

وأضاف رئيس الوزراء "هذا الهجوم الغادر والجبان والإرهابي يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها وهي مهمة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار والتعافي في ربوع بلادنا".

وشدد الدكتور معين عبدالملك على ان أيادي الإرهاب والغدر لن تثني الحكومة عن مهمة استكمال توحيد الصف الوطني لمواجهة الإرهاب والغدر حتى ننتصر في هذه المعركة..

وقال " لن نقبل بغير النصر، الشفاء للجرحى والرحمة للشهداء".

وشدد رئيس الوزراء على ان هذا الحادث الارهابي والجريمة البشعة يضع الحكومة في قلب مهمتها الاساسية وهي مهمة انهاء الانقلاب واستعادة الدولة واستعادة الاستقرار.

واضاف "هذه معركتنا التي نخوضها بجانب ابناء شعبنا ، وهذه مهمتنا التي لا نقبل فيها غير النصر ، لن تثنينا اعمال الارهاب والغدر وسنتجاوز هذه المرحلة الصعبة بارادة صلبة كجبال اليمن مسنودين بابناء شعبنا العظيم والمجاهد وباشقائنا الصادقين" .