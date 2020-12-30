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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكستان تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدانت جمهورية باكستان الاسلامية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مطار عدن الدولي واستهدف رئيس وأعضاء مجلس الوزراء في الحكومة وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها "أن باكستان تستنكر وتدين هذا الهجوم كونه عملاً إرهابياً،وتدينه لأنه محاولة لتقويض الجهود الأخيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية ، ونتائجها الإيجابية التي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن في اليمن".
وأضاف البيان "أن باكستان تحث المجتمع الدولي على ضمان احترام وحدة أراضي اليمن ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في اليمن"..معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني..متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
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