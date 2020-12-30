التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية يدين العملية الإرهابية في مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ادان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت رئيس وأعضاء الحكومة أثناء وصولهم إلى مطار عدن الدولي، والتي سقط نتيجتها عشرات المدنيين بين شهيد وجريح وما تلاها من استهداف للقصر الرئاسي في معاشيق بطائرة مسيرة.



وقال التحالف في بيان له مساء اليوم:" إن هذه العمل الإجرامي والجبان لا يستهدف الحكومة فحسب، بل يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً ويفاقم من المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإجرامية عبر عدوانها على الشعب اليمني وجيرانه وممارساتها الإرهابية المتكررة، كما يستهدف الدولة التي يخوض الشعب اليمني معركة استعادتها اليوم بدماء وتضحيات أبنائه وفي مقدمتهم رجال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية.

وأضاف: والتحالف الوطني إذ يدين هذا الإرهاب الغاشم الذي تقف وراءه الأيادي المعادية للوطن والشعب ومكتسبات الثورة اليمنية ونظامها الجمهوري، فإنه يدعو إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية، التي يديرها من ساءهم التئام الشمل اليمني وتوحد قواه ومكوناته في سبيل استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني المكافح.

وأكد التحالف على ضرورة اجراء تحقيق شفاف لكشف هذه الأعمال الاجرامية والممارسات الإرهابية، والأطراف التي تقف خلفها وسرعة إعلان نتائجها للرأي العام.

ودعا التحالف الحكومة إلى المضي نحو مواصلة مهامها في سبيل تأهيل العاصمة الموقتة عدن في تثبيت الوضع الأمني الذي يسمح بعودة كافة مؤسسات الدولة واستقرارها، وبما يمكنها من حشد كافة الجهود والامكانيات لإنجاز معركة التحرير وهزيمة الانقلاب والقضاء على الارهاب.

واهاب التحالف الوطني بكافة الأحزاب والقوى السياسية للالتفاف حول الشرعية ودعم الحكومة كي تقوم بمهامها الوطنية، والمضي معا حتى تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.