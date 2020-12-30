شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين استهداف مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ادانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، العمل الإرهابي الإجرامي الجبان الذي استهدف مطار عدن الدولي، اليوم، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.



واكدت الامانة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان لها، ان هذا العمل الإرهابي الغادر يكشف الأهداف الخبيثة للمليشيات الحوثية في محاولة إفشال الاتفاق السياسي الذي جرى التوصل إليه مؤخراً..مجددة تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب الجمهورية اليمنية في جهودها للتصدي لكافة الأعمال الإرهابية التخريبية التي تحاول استهداف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها..مترحمة على أرواح الضحايا ومتمنية الشفاء للجرحى.

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