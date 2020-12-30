معين عبدالملك يزور جرحى تفجير الهجوم الإرهابي على مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مساء اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية الى عدد من مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على أحوال الجرحى جراء الهجوم الارهابي الغادر الذي استهدف مطار عدن الدولي، واطلع على احوالهم واستمع من الأطباء الى تقارير أولية عن سير عملية علاجهم وحالتهم الصحية.



واستمع رئيس الوزراء من المصابين الى حالتهم وما تقدمه مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن لرعايتهم .. مجددا التوجيه بتقديم كل اشكال الرعاية والاهتمام لجميع الجرحى على نفقة الدولة حتى يتماثلوا للشفاء الكامل، ورعاية اسر الشهداء.. موجها وزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية بمحافظة عدن بمتابعة أحوال الجرحى وتنفيذ التوجيهات برعاية اسر الشهداء بشكل فوري وعاجل.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدرا وسيتم الاقتصاص لهم عاجلا غير اجل.. لافتا الى الانتصار لهذه الدماء هي في استعادة الدولة واستكمال انهاء الانقلاب والمزيد من التلاحم ورص الصفوف في هذه معركة مواجهة الإرهاب والانقلاب وهما وجهان لعملة واحدة.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود الكوادر الطبية في المستشفيات على ما يبذلونه من جهود لتقديم الرعاية الصحية والعلاج للجرحى رغم الإمكانات المحدودة .

من جانبهم عبر الجرحى والمصابين عن تقديرهم وامتنانهم لهذه الزيارة واللفتة الانسانية الكريمة لدولة رئيس الوزراء للاطمئنان على اوضاعهم، وما عبر عنه من تأكيد الدعم والرعاية لهم وتوجيهاته في هذا الجانب.