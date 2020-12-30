المجلس الانتقالي يصدر بياناً هاماً حول الحادث الإجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، بياناً هاماً، على لسان المتحدث الرسمي باسم المجلس، المهندس نزار هيثم، حول الحادث الإجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي صباح اليوم الأربعاء.



فيما يلي نصه:

فيما يلي نص البيان:

فيما كان الجميع يترقب وصول حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال إلى عدن، وبدء عملية البناء والتنمية وانتشال البلاد من وضعها المأساوي، أبت أيادي الإرهاب والتطرف والفوضى إلا أن تمارس دورها الإجرامي المعهود في القتل والتدمير وتعطيل فرص البناء والسلام والاستقرار.

وإذ يدين المجلس الانتقالي الجنوبي بأشد عبارات الإدانة والتنديد تلك العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مطار عدن الدولي لحظة وصول حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض، فإنه يحمّل المليشيات الحوثية الإرهابية والقوى المتضررة من اتفاق الرياض والساعية لإفشال تنفيذه، المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإرهابي الغادر، داعياً حكومة المناصفة والأجهزة الأمنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والشروع بتحقيق فوري وعاجل بمشاركة دولية، لكشف ملابسات هذا العمل الإجرامي، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة تدخل الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإسناد الأجهزة الأمنية وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لتثبيت الأمن في العاصمة عدن.

ينعي المجلس الانتقالي الجنوبي شهداء هذا الحادث الإرهابي الغادر، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه، كما نسأله تعالى الشفاء العاجل للجرحى، ويؤكد المجلس بأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، مجدداً التزامه بالاستمرار مع الشركاء الاقليمين والدوليين في مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف بكافة أشكاله وأنواعه.

نزار هيثم

المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي

الأربعاء، 30 ديسمبر، 2020م