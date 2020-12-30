شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصليب الأحمر يعلن مقتل أحد موظفيه وإصابة وفقدان آخرين في استهداف مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، اليوم الأربعاء، عن مقتل أحد موظفيها وإصابة ثلاثة آخرين جراء الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي.



واوضحت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيان لها ،إن هناك اثنين من موظفي الصليب الأحمر لازالوا في عداد المفقودين..مشيرة الى أن موظفي اللجنة كانوا يمرون عبر مطار عدن مع مدنيين آخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر يعلن مقتل أحد موظفيه وإصابة وفقدان آخرين في استهداف مطار عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.