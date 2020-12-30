اجتماع بتعز يناقش مراقبة الاسعار وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، مع اللجنة المحلية للمخزون السلعي ومراقبة الاسعار الاجراءات المتخذة خلال نزولها الميداني للاسواق ومستجدات المتغيرات السعرية .



وفي الاجتماع الذي حضره رئيس نيابة الاستئناف القاضي عبد الواحد منصور، أكد المحافظ على أهمية استمرار عمل اللجنة المحلية، بصورة دائمة ومتابعة كل مايستجد من متغيرات سعرية وتموينية وتكثيف الجهود والرقابة والنزول الميداني بشكل مستمر، خصوصا خلال المرحلة الراهنة..موجها بدمج فروع مكاتب الصناعة في مديريات القاهرة والمظفر وصالة بالمدينة بمكتب الصناعة بالمحافظة والعمل كفريق واحد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لضبط المخالفين .

و استعرض وكيل المحافظة رئيس اللجنة المهندس رشاد الاكحلي، ومدير مكتب الصناعة والتجارة تقاوير حول ماتم اتخاذه من اجراءات خلال نزول اللجنة ميدانيا الى الاسواق ومحلات تجار الجملة والافران بالزامهم بالبيع وفقا للمتغيرات السعرية وتعليق قوائم الاسعار الجديدة امام محلاتهم وضبط المخالفين .