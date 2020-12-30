- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية: استهداف الحكومة فعل اجرامي وإرهابي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك "ان المعطيات المتوفرة لدى الحكومة، تشير إلى أن استهداف الحكومة ،اليوم، في مطار عدن الدولي هو فعل اجرامي وإرهابي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً".
واضاف الدكتور بن مبارك في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) " إن رئيس وأعضاء الحكومة بخير ولم يصابوا بأي مكروه جراء العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي صباح يومنا هذا الاربعاء".
ودعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة هذا العمل الإرهابي بلغة واضحة وبدون مواربة..مشيرا الى أن أعضاء الحكومة اصبحوا اكثر إصراراً وأشد عزيمة على مواصلة إنهاء الإنقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: استهداف الحكومة فعل اجرامي وإرهابي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.