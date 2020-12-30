وزير الخارجية: استهداف الحكومة فعل اجرامي وإرهابي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك "ان المعطيات المتوفرة لدى الحكومة، تشير إلى أن استهداف الحكومة ،اليوم، في مطار عدن الدولي هو فعل اجرامي وإرهابي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً".



واضاف الدكتور بن مبارك في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) " إن رئيس وأعضاء الحكومة بخير ولم يصابوا بأي مكروه جراء العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي صباح يومنا هذا الاربعاء".

ودعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة هذا العمل الإرهابي بلغة واضحة وبدون مواربة..مشيرا الى أن أعضاء الحكومة اصبحوا اكثر إصراراً وأشد عزيمة على مواصلة إنهاء الإنقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية.