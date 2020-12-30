المالكي: تدمير طائرة مفخخة حاولت استهداف قصر المعاشيق اطلقتها المليشيا الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية في محاولة لاستهداف قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن.



وقال المتحدث الرسمي بإسم التحالف العميد الركن تركي المالكي " إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين وتستنكر الهجوم الارهابي الجبان والذي وقع بمطار عدن اليوم، كما أن هذه المحاولة الإرهابية البائسة لاستهداف قصر المعاشيق، تؤكد مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار عدن الدولي اثناء وصول رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية".

واضاف المالكي "أن هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية وانما تستهدف آمال وتطلعات الشعب اليمني، قبل محاولتهم اغتيال اعضاء الحكومة اليمنية ومحاولة افشال اتفاق الرياض، والذي اتخذه اليمنيين الطريق لتوحيد الصف وعودة الحياة الطبيعية وكذلك الأمن والاستقرار والوصول الى حل سياسي شامل في اليمن".

وأكد، أن قياده القوات المشتركة للتحالف تقف الى جانب الحكومة اليمنية الشرعية لمواصلة تسيير اعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وتدعم كافة تطلعات ابناء الشعب اليمني في استعادة وبناء دولته وانهاء الانقلاب.