وزارة النفط تنعي استشهاد مدير إدارة تموين الطائرات بالانفجار الإرهابي بمطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة النفط والمعادن بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، استشهاد المهندس بدر سعيد الجمحي مدير إدارة تموين الطائرات بشركة النفط اليمنية والذي استشهد ظهر اليوم خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي.



وعبرت الوزارة لأسرة الشهيد ولكافة زملائه ولشعبنا اليمني كافة عن بالغ الحزن والأسى برحيل الشهيد المهندس بدر الجمحي، مشيرة الى ان الشهيد يعد من أبرز الكوادر المخلصة والعاملة في القطاع النفطي؛ وممن آمنوا بمبادئ العمل وعملوا بإخلاص وخدموا الوطن إلى آخر رمق في حياتهم.

وذكرت الوزارة ان وزارة النفط والمعادن خسرت واحدا من أهم كوادرها هذا اليوم، وخسر الوطن كوكبة من الشهداء الذين ارتقت أرواحهم إلى جناة الخلد.