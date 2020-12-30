معين عبدالملك يوجه بصرف تعويضات عاجلة لأسر شهداء الهجوم الإرهابي بمطار عدن ورعاية الجرحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بصرف تعويضات عاجلة لجميع أسر شهداء الهجوم الارهابي الغادر الذي استهدف مطار عدن الدولي، اليوم الأربعاء، وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للجرحى، مكررا العزاء والمواساة لكل من استشهدوا في هذا الهجوم الإرهابي والجريمة البشعة وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.



وجدد رئيس الوزراء في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) التأكيد على ان هذا الهجوم الإرهابي لن يحقق اهداف من نفذه وخطط له لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصف الوطني لاستكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الامن والاستقرار للشعب اليمني الذي بلغت معاناته حد لا يمكن السكوت على استمرارها.. لافتا الى ان الحكومة باقية في العاصمة المؤقتة عدن وستقوم بكل ما يمليه عليها واجباتها ومسؤولياتها ولن تنال منها مثل هذه الاعمال الانتحارية اليائسة باستهداف الاعيان المدنية في خرق واضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.. مؤكدا ان الإرهاب والانقلاب وجهان لعملة واحدة.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة قيام اللجنة المشكلة من فخامة رئيس الجمهورية بمهامها سريعا للتحقيق في ملابسات هذا العمل الارهابي الاجرامي برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الاجهزة الامنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية.

وأوضح رئيس الوزراء ان هذا الهجوم الإرهابي يزيد الجميع من شركاء الوطن من مختلف القوى والمكونات السياسية والحزبية والمجتمعية إصرار وتلاحما على تعزيز التلاحم ووحدة الصف الوطني لمواجهة كافة التحديات وتحقيق الغاية التي يسعى اليها الجميع باستعادة الدولة وانهاء الانقلاب ومشروعه المدعوم إيرانيا، باعتبارها معركة مصيرية ووجودية لليمن وشعبها واشقائها في دول الخليج والمنطقة العربية والعالم اجمع.