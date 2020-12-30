محافظ عدن: لن ترهبنا الأعمال الجبانة وستظل عدن مدينة السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

عدن - خاص

أكد محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس أن الأعمال الجبانة لن ترهب قيادة العاصمة عن السير قُدماً نحو تطبيع الحياة المدنية ومواصلة مسيرة التنمية.



وأضاف المحافظ لملس، في أول تعليق له، على الأحداث التي شهدها مطار عدن الدولي صباح اليوم لحظة وصول الحكومة، في تصريح صحفي لقناة "عدن المستقلة" :" لقد جاء أعضاء الحكومة إلى عدن وهم يعلمون، أن هناك تحديات ومخاطر، لكن بعزيمة وإصرار على تطبيع الحياة المدنية والتنمية سنواصل مسيرتنا، فلن ترهبنا هذه الأعمال الجبانة والدنيئة".

وأكمل المحافظ لملس:" الحرب مستمرة مع هذه المليشيات، مليشيات إيران، ولا يمكن أن نتراجع عنها، فمن هذا المطار الصامد استبسل أبناء عدن وشباب المقاومة وحرروا عدن وسيثبتون أن عدن مدينة السلام ومدينة الأمن والاستقرار وصامدون فيها".

وواصل المحافظ لملس حديثه:" أتحدث الآن عن 13 شهيداً حتى هذه اللحظة وعن خمسة وستين جريح في مختلف مستشفيات والعاصمة، مازالت التحقيقات جارية وعمليات الإخلاء والإسعاف للجرحى مستمرة". واختتم لملس حديثه متضرعاً إلى الله تعالى بأن يتغمد الشهداء بالرحمة والمغفرة، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل للجرحى.