شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقيتي تعزية من أمير الكويت وولي عهده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تسلم الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم، برقية عزاء، من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الانفجار الذي استهدف مطار مدينة عدن.

واكد صاحب السمو، استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الشنيع والذي استهدف إفشال ما تحقق من خطوات إيجابية عبر تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة ويتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية. كما تلقى الرئيس برقية عزاء، من سمو ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإنفجار الذي استهدف مطار مدينة عدن، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

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