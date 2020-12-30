فعالية وفاء بالمكلا لفقيدة حضرموت ومؤتمرها الجامع الإعلامية القديرة بديعة عوض السبت المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

يُقام في مدينة المكلا يوم السبت القادم فعالية وفائية لفقيدة حضرموت ومؤتمرها الجامع والأسرة الإعلامية والصحفية, المرحومة بإذن الله "بديعة عوض بن جبير" .



الحفل الذي تحتضنه قاعة المسرح الوطني كلمسةِ وفاءٍ وتخليدًا لروح الفقيدة التي لها سجل حافل بالعطاء والتضحية على يتضمن رسائل محبة وتقدير وكلمات لشخصيات قيادية وإعلامية ولعائلة الفقيدة الغالية، وتوزيع اصدار خاص جُمِع فيه إضاءات ومقالات عن الفقيدة ، وإعداد روبورتاج خاص يتضمن ومضات تلفزيونية وشهادات عن مسيرتها المشرّفة يُبرِز مناقب وإنجازاتها ..

- ولدت في مدينة المكلا في 23 أكتوبر 1976 في أسرة لها باع في المجال الإعلامي والفني.. فوالدها هو الفنان الكوميدي ومقدم البرامج الاجتماعية في إذاعة المكلا المبدع عوض سعيد بن جبير رحمه الله .. وخالتها هي المذيعة الكبيرة أنيسة خميس بن جبير، وقد نشأت محبة للفن، متذوقة له، متعلمة أصول العمل الإعلامي منذ نعومة أظافرها..

- عاشت الفقيدة طفولتها في مدينة المكلا متنقلة بين أحياءها ..وتلقت التعليم في مدارسها حتى حصلت على شهادة إكمال التعليم الأساسي من مدرسة مدرم وبتقدير جيد جدا، لكن زواجها المبكر أوقفها عن إكمال دراستها الثانوية، إلا أن تشجيع أسرتها بعث في نفسها الأمل فواصلت دراستها في المدرسة النقابية، لتحصل على الشهادة بتقدير جيد، بعدها أكملت مشوارها الجامعي ونهلت من علوم اللغة العربية في جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا لتحصل على شهادة البكلاريوس في اللغة العربية عام 2012م بتقدير جيد جدا.

- تقدمت لنيل درجة الماجستير في مجال النقد والأدب من جامعة حضرموت، لكن القدر حال دون إكمالها الرسالة.

- فقد عملت مذيعة أساسية في إذاعة المكلا بدءا من شهر يناير 2001م، وألف المستمعون صوتها كمذيعة في إذاعتي المكلا وسيئون, محاورة جيدة ومعدة للعديد من البرامج الإذاعية , لم تبخل بخبراتها في مجال الإعلام الإذاعي فقد دربت العديد من الاعلاميين في مهارات التقديم وفنون الإلقاء والتلوين الصوتي، إلى جانب عملها في مجال التسويق والترويج الإعلامي، والعمل التطوعي والميداني، وصاحبة وكالة الإبداع للدعاية والإعلان كما عملت معلمة لمادة اللغة العربية في مدرسة فاز الأهلية.

- اشتركت ضمن اللجان التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع وكان حضورها متميزًا , مما جعلها أن تكون ضمن قوام هيئته العليا وعضوة في هيئة رئاسته ، كما أنها كانت أيضًا عضوًا مؤسسًا في مجموعة (جنوبيات من أجل السلام).

- انخرطت الفقيدة في العديد من الدورات والورش التي اكسبتها المزيد من القدرات ناهيك عن ايصالها الصوت الحضرمي لتلك المحافل على كافة الأصعدة التي تنتمي اليها، وأهم هذه المشاركات، دورة في إعداد البرامج بالقاهرة، ودورة في مهارات اللغة العربية وفنون الإلقاء، من معهد التدريب والتأهيل الإعلامي، كما شاركت في ورشتا عمل حول مشاركة المرأة في صنع السلام بالأردن، كانت لها مشاركة أيضًا في اجتماع الحوار بين المكونات السياسية في اليمن المنعقد بونس 2018، ومشاركة في ورشة عمل حول تدابير إعادة الثقة وتقاسم السلطة بتونس أيضًا.

- حصلت على جائزة اليونيسيف الإقليمية للإعلام حول حقوق الطفل للعام 2010م على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن فئة الإعلام المسموع