مجلس النواب يطالب الهيئات والمنظمات الدولية بمعاقبة مرتكبي العمل الاجرامي في مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا مجلس النواب كافة الهيئات والمنظمات الدولية، إلى تحمل مسؤوليتها بإدانة العمل الاجرامي الجبان الذي استهدف، اليوم، رئيس واعضاء الحكومة وجموع المستقبلين والمسافرين في مطار عدن..مطالباً بمعاقبة مرتكبيه.



واشارت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ، الى انها تابعت العمل الارهابي الجبان الذي استهدف رئيس واعضاء الحكومة وجموع المستقبلين والمسافرين في مطار عدن ،اليوم الأربعاء، من قبل المليشيا الإجرامية الحوثية ذراع ملالي إيران ومشروعهم البغيض.

وقال البيان "إن هيئة رئاسة مجلس النواب إذ تدين بشدة هذه الجريمة الوحشية والدموية التي تمارسها تلك العصابة وتتفنن في استخدامها لقتل الابرياء والآمنين والركع السجود والمسافرين في المطارات، وتعتبر تلك الجريمة الغير مسبوقة ضد منشآت الطيران والطائرات المدنية واستهداف حكومة بكاملها ومئات المستقبلين أمراً يندى له جبين البشرية إن مر دون عقاب".

واضاف البيان " إن مجلس النواب يدعو كافة الهيئات والمنظمات والدول إلى تحمل مسؤوليتها بإدانة العمل الاجرامي الجبان ومعاقبة مرتكبيه، ولن يجد المبعوث الدولي الى اليمن مارتن جريفث والامم المتحدة عذراً ولا الدول دائمة العضوية، إن لم يتخذوا الإجراءات الرادعة ضد تلك العصابة".

ودعا مجلس النواب، الى تحقيق دولي عاجل واتخاذ إجراءات دولية..مشيراً الى ان ما جرى من استهداف لحكومة بكاملها ومدنيين مسافرين بمطار مدني ليس بالأمر العادي..لافتاً الى إن الأرواح التي اُزهقت جراء القصف والاشلاء التي تناثرت والاجزاء التي بترت للمصابين، يستحق وقوف المجتمع الدولي بكاملة في وجه هذا الصلف والعمل الاجرامي المنظم والمستهتر بأرواح البشر.

واكد البيان ، ان هذا العمل الارهابي يدل دلالة قاطعة أن الحوثيين ليسوا مع السلام ولا الشراكة الوطنية ولا مع يمن آمن ومستقر لان الاصابع التي تحركهم تستهدف الارض والبشر والمياه الإقليمية والدولية لدى اليمن وجيرانه ومحيطه الاقليمي وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بكاملة ضاربة عرض الحائط بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمبادئ والقيم الانسانية والشرائع السماوية..منوهاً ان مشروع العصابة الحوثية المدمر صار وبالاً على المنطقة بكاملها.

واشادت هيئة رئاسة مجلس النواب، بالشجاعة التي ابداها رئيس واعضاء الحكومة وكل المتواجدين على أرض المطار وصالاته وهم يواجهون الموت وجهاً لوجه وتحليهم بالثبات والشجاعة..مؤكدة أن عمل الحكومة وكافة مؤسسات الدولة من العاصمة المؤقتة عدن هو الرد العملي والرسالة البليغة القاطعة على اولئك المجرمين.

وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب "أن اتفاق الرياض لن تزعزعه نزوات المليشيات الحوثية ولن تنال منه وحشيتهم ولن تسقطه همجيتهم، لأنه راسخ كرسوخ جبل شمسان وباركته كل القوى اليمنية الحية والمكونات السياسية واليمنيين جميعاً، وهو المسمار الأخير في نعش تلك العصابة المجرمة التي ظلت تتمنى عدم إخراجه إلى حيز الوجود، وجن جنونها عند تشكيل الحكومة، وتخلت عن آدميتها والقيم والمبادئ والأخلاق والدين كما هو ديدنها ، عندما علمت بوصول الحكومة الى عدن، فاختارت سبل الموت منهجاً للتعامل مع الاخرين والغدر والخيانة سلوكاً، فعلى الباغي تدور الدوائر".

وثمنت هيئة رئاسة مجلس النواب ، جهود فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وثباته في المواقف الصعبة..معبرة عن شكرها للأشقاء في المملكة العربية السعودية على جهودهم المبذولة لإحلال السلام في اليمن، والوقوف معه في مختلف الظروف والاوقات العصيبة، وكذلك الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة على دورهم في التحالف ومساهمتهم بإخراج اتفاق الرياض إلى حيز الوجود وتنفيذه على أرض الواقع..داعية كافه رجال الدولة ومؤسستها إلى التواجد في عدن لأنها أبلغ رسالة لتجميع الصفوف وتوجيهها لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة والنظام الجمهوري والحرية والديموقراطية.

وترحمت هيئة رئاسة مجلس النواب، على الشهداء..متمنية الشفاء للجرحى والسلام للشعب اليمني الصابر لشجاعته بمواجهة تلك العصابة المارقة.