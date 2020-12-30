- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن والذي تزامن مع وصول الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدانت الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي على مطار عدن والذي تزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.
وقال السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل في بيان مساء اليوم: "تدين بشدة حكومة الولايات المتحدة الهجوم على مطار عدن اليوم، والذي تسبب في مقتل وجرح مدنيين وعرّض أرواح مسؤولي الحكومة اليمنية للخطر".
وأضاف: "نحن نقف مع الشعب اليمني في سعيه من أجل السلام، وندعم الحكومة اليمنية الجديدة وهي تعمل من أجل مستقبل أفضل لجميع اليمنيين".
ووجه الرئيس عبد ربه منصور هادي ،في وقت سابق الأربعاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإجرامي الذي استهدف مطار عدن.
وقال في تصريحات صحفية، إن " الأعمال الإرهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن".
ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار في مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.
ولاقى الهجوم إدانات واسعة، ومطالب بتحركات دولية عاجلة لمحاسبة مرتكبيها، ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفق القانون الدولي والإنساني.
ووصل وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي، وذلك لمباشرة مهامهم من العاصمة المؤقتة.
وكان في استقبال أعضاء الحكومة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، وعدد من المسؤولين المحليين والقادة العسكريين.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن والذي تزامن مع وصول الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.