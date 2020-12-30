البدء بنقل كتب الفصل الثاني من عدن إلى حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الخليج 365 - عدن

تم اليوم الأربعاء، البدء بترحيل الكتب المطبوعة في مطابع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في عدن وحضرموت والتي تم طباعتها على نفقة السلطة المحلية في محافظة حضرموت بتوجيهات اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت.



وقال وليد محمد صالح ان فرع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في عدن أنجز مجموعة من العناوين المسندة اليه وقام اليوم بترحيل الدفعة الأولى وتضم ٥ عناوين إلى مخازن مكاتب التربية والتعليم في ساحل و وادي حضرموت. وكذا بدأ فرع المؤسسة في حضرموت بترحيل مجموعة أخرى من العناوين.

وبالتواصل مع د.م. محمد عمر باسليم المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي أفاد أن هذا الأمر يحدث لأول مرة في تاريخ طباعة الكتاب المدرسي حيث لم توفر الحكومة أي تمويل لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي ٢١/٢٠ لذا قامت الساطة المحلية في محافظة حضرموت قبل شهر بتوقيع عقدين على اسس تجارية بحتة مع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي لتوفير ما يقارب ٥ مليون كتاب مدرسي على اساس طبعة ٢٠١٤.

ويتضمن العقد الأول الذي تم البدء به طباعة أكثر من مليون ونصف مليون كتاب لتغطية احتياج مدارس حضرموت في الساحل والوادي للفصل الثاني للعام الدراسي ٢١/٢٠.

واضاف د. باسليم المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي أنه يأمل خيرا وان توفر الحكومة التمويل المالي الكافي لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم ٢٢/٢١ لكافة مدارس المحافظات المحررة وتعطى الأولوية لمدارس محافظة عدن.