مليشيا الحوثي تفجر منزل أحد المواطنيين غربي مدينة تعز

فجّرت مليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، منزل أحد المواطنين غربي مدينة تعز، هو الرابع عشر خلال أسبوع.



وقال مركز تعز الحقوقي في بيان مقتضب، إن مسلحي مليشيات الحوثي فجرت الثلاثاء، منزل أحد المواطنين في منطقة مدرات هو الرابع عشر خلال أسبوع، بعد عملية طرد وتهجير للعوائل والسكان طوال الفترة الماضية.



وكان "يمن شباب نت"، نقل عن مصادر محلية وحقوقية القول أن مليشيات الحوثي فجّرت 13 منزلاً في المنطقة خلال أسبوع.



وفي سبتمبر الماضي، كشف تقرير عن الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، عن تفجير مليشيات الحوثي 810 منزل في 17 محافظة يمنية، لمواطنين معارضين لها، وذلك خلال الفترة من 1سبتمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2020.



وبحسب التقرير، فقد احتلت محافظة تعز المرتبة الأولى في عدد المنازل التي تم تفجيرها وتشريد الأسر منها والتي بلغت 149 منزلا، تلتها محافظة البيضاء بتفجير 124 منزلا، ثم محافظة إب بتفجير 120 منزلا.

