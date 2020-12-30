الحديدة.. إتلاف مواد إغاثية منتهية الصلاحية

أُتلفت في مدينة الحديدة، أطنان من مواد الإغاثية بعد انتهاء صلاحيتها في مخازن المنظمات الأممية.



وقالت مصادر إعلامية، إن مواد إغاثة في مخازن المجلس الدنماركي في الحديدة تتبع برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تم إتلافها (الاثنين) بعد انتهاء صلاحيتها.



وأضافت أن تلك المواد خُزّنت لأشهر في ظروف غير مناسبة ماأدى إلى إتلافها، في الوقت الذي يعاني آلاف الأسر من انعدام الأمن الغذائي.



وتتهم المنظمات الأممية، مليشيات الحوثي بفرض قيود تعيق عملها في المحافظة التي تعد إحدى أكثر المحافظات اليمنية من حيث معدلات الفقر وسوء التغذية.

