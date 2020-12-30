شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تدين الهجوم الإرهابي الجبان في مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف مطار عدن الدولي أثناء هبوط الطائرة المقلة لرئيس وأعضاء الحكومة، وأدى إلى مقتل وإصابة الكثير من الأشخاص.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، تضامن ودعم مملكة البحرين للجمهورية اليمنية..مشيرة إلى أن هذا العمل الإرهابي الآثم يعكس إصرارا واضحا من مليشيات الحوثي الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها على المؤسسات والمنشآت المدنية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وعرقلة التوصل إلى أي حل سياسي يلبي طموحات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والسلام.

واعربت البحرين، عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.