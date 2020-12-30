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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية: استشهاد 22 شخصا وإصابة 50 آخرين في الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، اليوم الاربعاء، عن استشهاد 22 شخصاً وإصابة 50 آخرين من مستقبلي الحكومة في مطار عدن الدولي بينهم مدنيون وعاملون في المطار في الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف مطار عدن.
وقال وزير الداخلية في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " ان الهجوم الإرهابي لن يعرقل سير تنفيذ اتفاق الرياض، ولن يثني الحكومة عن القيام بمهامها ومسؤولياتها في كافة المحافظات المحررة من خلال تطبيع الحياة العامة وتوفير الخدمات الأساسية وتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار والمضي بثبات صوب استعادة الدولة ومواجهة ومحاربة الإنقلاب والإرهاب بكل أشكاله، وذلك من خلال تلاحم وتكاتف كافة القوى الوطنية وبمساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية".
وأشار، إلى استمرار الجهود والإجراءات الأمنية بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية لمعرفة وكشف تفاصيل وملابسات العملية الإرهابية .. لافتا إلى أن الجهة المستفيد من ذلك الهجوم الإرهابي هي مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً..مؤكداً ان الهجوم يثبت تقاسم المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية الأدوار فيما بينها من خلال استهدافها وحربها ضد اليمن وسعيها لاستهداف الأمن والاستقرار وعدم نجاح توحد الجبهة الوطنية التي ستكتب على أيديها نهاية المشروع الإيراني التدميري في اليمن.
وتعهد وزير الداخلية في ختام تصريحه، بالمضي قدماً على طريق تضحيات الشهداء والجرحى الأبطال الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة وسالت دمائهم الزكية رخيصة فداءا للوطن في سبيل تحرير العاصمة المؤقتة عدن وسائر مناطق ومدن اليمن من المليشيا الإرهابية والانقلابية..مترحماً على أرواح كافة الشهداء الأبطال..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
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