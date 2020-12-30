البحسني يجري اتصالاً هاتفياً  برئيس الوزراء للإطمئنان على سلامته وأعضاء الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اتصالاً هاتفياً بدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، اطمأن خلاله على سلامته وأعضاء الحكومة إثر الاعتداء الارهابي الغادر الذي استهدف مطار عدن الدولي وقت وصول الحكومة.



وعبّر المحافظ البحسني عن إدانته الشخصية وإدانة قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية للاعتداء الإجرامي الذي استهدف منع وصول الحكومة الجديدة الى العاصمة المؤقتة عدن، لتطبيع الحياة وتلبية متطلبات المواطنين، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، مشيداً بموقف دولة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بإصرارهم على الاستقرار في عدن، ما يؤكد عزم الحكومة في استمرار مهامها والعمل بما من شأنه استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وترحّم المحافظ البحسني على أرواح الضحايا الذين سقطوا جرّاء الاعتداء الجبان، سائلاً المولى تعالى أن يتغمّدهم بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء الجرحى والمصابين في الحادث.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاعمال الاجرامية لن تثني الحكومة عن القيام بمهامها في استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي وتطبيع الحياة في المحافظات المحرّرة.

كما أجرى محافظ حضرموت ، اتصالاً هاتفياَ بمحافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس للاطمئنان على سلامته والوضع في محافظة عدن عقب الحادث الارهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي وقت وصول الحكومة.

وعبّر المحافظ البحسني عن إدانته الشخصية وقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية لما تعرضت له مدينة عدن المسالمة من عمل ارهابي أقلق السكينة العامة وروّع المدنيين والآمنين، مجدداً دعم ووقوف السلطة المحلية بمحافظة حضرموت إلى جانب قيادة السلطة المحلية بعدن في كل ما تتخذه من أجل حفظ أمن وسلامة المواطنين.

من جانبه عبّر المحافظ لملس عن شكره وقيادة السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن للمحافظ البحسني وأبناء حضرموت كافة لمواقفهم المشرّفة مع أبناء محافظة عدن وقيادتها في كل الملمّات التي تمر بها البلد.

هذا وعبرت الأوساط السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية عن إدانتها وشجبها لما تعرّض له مطار عدن الدولي من حادث ارهابي وقت وصول الحكومة، معبّرين عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب القيادة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في وجه قوى التمرّد والارهاب.