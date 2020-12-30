الأردن تدين التفجيرات الإرهابية في مطار عدن الدولي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت الحكومة الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى عدن، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.



وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة الجهود المستهدفة وقف التدهور وإنهاء النزاع وتحقيق السلام وتلبية طموحات الشعب اليمني في النمو والازدهار..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

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