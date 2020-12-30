- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تستنكر التفجيرات الإرهابية في مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم، استهداف مطار عدن الدولي أثناء هبوط طائرة رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، موقف مصر الداعم والمساند لليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني ومواجهة جميع صور الإرهاب وداعميه..مشدداً أن مِثل هذه الأعمال الإرهابية لن تُثني الحكومة اليمنية الجديدة عن المُضي قُدمًا في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات جِسام، سعيًا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وذلك استنادًا لاتفاق الرياض والمرجعيات المُتفق عليها.
وأعرب البيان عن تضامن جمهورية مصر العربية التام مع الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً في هذا المُصاب الأليم..مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمُصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تستنكر التفجيرات الإرهابية في مطار عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.