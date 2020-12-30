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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس البرلمان العربي يدين التفجيرات الإرهابية في مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، التفجيرات الإرهابية الجبانة التي نفذتها مليشيا الحوثي الإنقلابية في مطار عدن، اليوم، والتي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وقال رئيس البرلمان العربي في بيان صحافي "أن هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين الأبرياء تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة مرتكبيها ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأضاف العسومي" أن وقوع هذا الهجوم الإرهابي الجبان بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لبدء عملها بعد تشكيلها تنفيذاً لاتفاق الرياض، يكشف عن الأهداف الخبيثة لميليشيا الحوثي الانقلابية والنظام الإيراني الداعم لها في إفشال الإنجاز الذي تم التوصل إليه مؤخراً بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ومن قبله تنفيذ الشق الأمني والعسكري في اتفاق الرياض".
وأشار، الى أن هذه التفجيرات الإرهابية الجبانة لن تُثني الحكومة اليمنية الجديدة عن بدء عملها ولن تنال من قدرتها على التصدي بكل حسم لمليشيا الحوثي الانقلابية وإحباط جميع مخططاتها الإرهابية الرامية لنشر الفوضى والتخريب وعدم الاستقرار في اليمن..لافتاً الى أن وقوع هذه الأعمال الإرهابية في اليوم الأول لوصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن سيمثل دافعاً قوياً لها للمضي قدماً في مواجهة جميع التحديات أمامها، وفي مقدمتها التحدي الأمني ومواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية واستعادة الأمن والاستقرار الداخلي في اليمن.
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