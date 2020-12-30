شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تدين استهداف مطار عدن عند وصول الحكومة وتؤكد تضامنها مع اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانتها وبأشد العبارات لاستهداف مطار عدن الدولي، اليوم، أثناء وصول طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأبرياء.



وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تضامن الكويت مع اليمن .. موضحة أن هذا العمل الإرهابي الجبان يستهدف إفشال ما تحقق من خطوات إيجابية عبر تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.

وأكدت قناعتها بأن مثل هذه الأعمال لن تثني الحكومة اليمنية الجديدة عن القيام بواجباتها بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار .. معربة عن تعازيها وصادق مواساتها إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.