وضع آلية خاصة بشأن إعداد برامج خطط التنمية في شبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وضعت لجنة المشاريع بمحافظة شبوة في اجتماعها، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي في شبوة عبدربه هشله، آلية خاصة بتنفيذ القرارات المحالة إليها من المكتب التنفيذي في شبوة بدورته الأخيرة لشهر ديسمبر، بشأن إعداد برامج خطط التنمية المحلية في شبوة وكيفية توزيعها العادل على المديريات وإشراك سلطاتها الإدارية في إقرارها وتحديد طرق الرقابة والإشراف عليها.

ونوه أمين عام محلي شبوة هشله، بأهمية انتهاج برامج التخطيط الاقتصادي في إعداد خطط التنمية المحلية في شبوة .. لافتا إلى ضرورة تحقيق أهداف الاستدامة والاستفادة منها لمصلحة المواطنين .. مؤكدا اعتماد مبدأ الشفافية المطلقة في إقرارها والمساءلة في تنفيذها .. موجها بتحديث نظم قاعدة المعلومات الأساسية لمشاريع التنمية بمحافظة شبوة عملا بقرارات مكتبها التنفيذي.

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