هادي يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الارهابي الذي استهدف مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

وجه الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الارهابي الاجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الاجهزة الامنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية.



واكد رئيس الجمهورية، خلال اتصاله، برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للإطمئنان على سلامته واعضاء الحكومة جراء الاستهداف الارهابي الممنهج لصالة القدوم بمطار عدن الدولي اثناء وصول الحكومة الجديدة الى عدن، ان الاعمال الارهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً والجماعات الارهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن ومواصلة جهودها الرامية الى حفظ الامن والاستقرار وجهود تطبيع الاوضاع في مختلف المحافظات وانهاء الانقلاب.

كما وجه الحكومة واعضاءها العمل وبوتيرة عالية من العاصمة المؤقتة عدن والوقوف على احتياجات المواطن وتوحيد الجهود لمواجهة تمرد وانقلاب مليشيا الحوثي الايرانية..مؤكداً ان اليمن تمر بمرحلة استثنائية تتطلب تظافر الجهود المخلصة لكافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية والوقوف صفاً واحداً لمواجهة كافة التحديات من اجل الوصول باليمن الى آفاق رحبه يسودها الامن والاستقرار في ظل الدولة المدنية الاتحادية.

وقال فخامة الرئيس " مهما حاول المتربصون بإفتعال الاعمال الارهابية فإن قوى الخير والنوايا الصادقة ستنتصر دوماً على قوى الشر وادواتها المختلفة".. مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود الامنية ورفع مستوى اليقظة والجاهزية لمواجهة كافة التحديات.

واكد رئيس الجمهورية، تقديم كافة اوجه الدعم للحكومة واعضاءها لما من شأنه تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات واستباب وتطبيع الاوضاع في المحافظات المحررة.. مشيراً الى ان المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة تحمل الصعوبات ومواجهة التحديات الماثلة امامها نتيجة الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.

وعبر رئيس الجمهورية، عن خالص تعازيه ومواساته الصادقة لأسر الشهداء اللذين استشهدوا في الحادث الارهابي..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته، وان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.. موجهاً بهذا الصدد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لكافة الجرحى.

من جانبه عبر رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك عن تقديره وشكره بهذا الاتصال لفخامة الرئيس والاطمئنان على الجميع..مؤكداً ان تلك المحاولات البائسة لقوى التمرد والانقلاب والشر والظلام لن تثني الحكومة عن القيام بمهامها بل ستزيدها اصراراً على الاضطلاع بمهامها الميدانية في عدن والمحافظات المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة تلك القوى الظلامية والانتصار لمشروع اليمن الاتحادي الجديد.