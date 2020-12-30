الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدين الهجوم الذي استهدف مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

ادان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الهجوم الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة، داعيا لمحاسبة مرتكبي العمل الإرهابي.



وقال في بيان اليوم، إن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تثني عزيمة الشعب اليمني والحكومة اليمنية في المضي قدما لتحقيق مصلحة بلادهم، عقب الإنجاز الذي تم التوصل إليه بشأن تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض وصولا إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

ودعا العثيمين إلى محاسبة مرتكبي العمل الإرهابي الجبان ومن يقف وراءهم ويمدهم بالمال والسلاح، مجددا تأكيد منظمة التعاون الإسلامي وتأييدها لتحالف دعم الشرعية في اليمن في كل ما يتخذه من أجل إرساء الأمن والاستقرار في اليمن.

ومن جانبه، أكد نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح أن الحادثة الإجرامية التي استهدفت مطار عدن، لن تُثني قيادة الشرعية والتحالف عن عودة الحكومة، واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وأضاف في تغريدة عبر الحساب الرسمي على "تويتر" رحم الله الشهداء الذين ارتقت أرواحهم إلى الله في هذه الحادثة الإجرامية الأليمة، سائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة ولأهلهم وذويهم الصبر والسلوان وللجرحى الميامين الشفاء العاجل".

ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار في مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.

ولاقي الهجوم إدانات واسعة، ومطالب بتحركات دولية عاجلة لمحاسبة مرتكبيها، ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفق القانون الدولي والإنساني.

ووصل وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي، وذلك لمباشرة مهامهم من العاصمة المؤقتة.

وكان في استقبال أعضاء الحكومة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، وعدد من المسؤولين المحليين والقادة العسكريين