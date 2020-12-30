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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يطلع على مشروع المدخل الشمالي لمدينة الغيضة بتكلفة مليوني و 424 ألف دولار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اطلع محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، على سير العمل واللمسات الأخيرة لمشروع إعادة تأهيل وصيانة المدخل الشمالي لمدينة الغيضة (وادي الجزع)، الذي تموله السلطة المحلية في إطار جهودها لتحسين البنية التحتية.
وأشاد محافظ المهرة، بمستوى الإنجاز في مشروع طريق "العبري - الغيضة" الذي يبلغ طوله 3.3 كم، ويقع على امتداد الخط الدولي الرابط بين مدينة الغيضة عاصمة المهرة والمديريات الشرقية وسلطنة عمان، ويشمل المشروع إعادة تأهيل وصيانة الطريق وإنشاء الجسر بوادي الجزع، بتكلفة مليوني و 424 ألف و 733 دولارا.
رافقه أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر، ووكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، ومدير عام مؤسسة الطرق والجسور في المهرة المهندس عوض قويزان، ومدير عام مكتب الأشغال العامة في المهرة المهندس خالد العماد.
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