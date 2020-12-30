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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ندوة نقاشية بعدن حول مظاهر العنف ضد المرأة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ندوة نقاشية حول مظاهر العنف ضد المرأة، نظمتها منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، وذلك ضمن أنشطتها في تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع.
وناقشت الندوة بمشاركة 20 مشاركا ومشاركة من القضاة والمحاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني في عدن ورقتي عمل متعلقة بمبادئ حقوق المرأة والعنف القائم ضدها بالنصوص والتشريعات ومكافحة العنف ضد المرأة والقرار الأممي 1325.
وأشار رئيس محكمة الاستئناف في عدن القاضي فهيم عبدالله الحضرمي، إلى أن حقوق وحماية المرأة من العنف يجب أن تكون أولوية لدى الجميع، وأن القيم والأعراف اليمنية الأصيلة تقدر مكانة المرأة وتضعها في المكان اللائق بها .. منوهاً إلى أن المرأة حظيت بكامل حقوقها في الدين الإسلامي الذي رفع مكانتها وجعلها في مرتبة عالية.
فيما أكدت كلمات مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن أيوب أبوبكر، وأمين عام نادي القضاة القاضية رواء عبدالله مجاهد، ومدير المعهد الوطني للعلوم الإدارية في عدن جمال عبدالغفور، أهمية مكانة المرأة في المجتمع .. داعيين إلى ضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في وضع المعالجات المناسبة التي من شأنها دعم قضايا مناهضة العنف ضد المرأة.
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