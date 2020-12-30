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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تنفيذ مشاريع بقطاع المياه والصرف الصحي في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس علي عسكر، سُبل النهوض بفرع مؤسسة المياه في المهرة وسير العمل في مشروع حقل مياه فوري وآليات استكمال مشروع الصرف الصحي.
وجرى خلال اللقاء بحضور أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر، التطرق إلى سير العمل في مشروع حقل مياه فوري والخط الناقل للمياه إلى مدينة الغيضة الممول من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والمتوقع تسليمه للمؤسسة خلال الشهرين القادمين، وكذا مناقشة سُبل استئناف العمل بتنفيذ مشروع الصرف الصحي المتعثر في الغيضة.
وأكد محافظ المهرة، أهمية إنشاء فرع لمؤسسة المياه بمديرية شحن لمواكبة النمو المتصاعد للحركة التجارية والتوسع العمراني، كما أكد استعداد السلطة المحلية في المهرة لتقديم كافة التسهيلات بما يساهم في تحسين أداء مؤسسة المياه والصرف الصحي في المهرة.
من جانبه أكد المهندس عسكر، أهمية التنسيق وتعزيز الشراكة بين المؤسسة والسلطة المحلية للنهوض بفرع مؤسسة المياه في المهرة.
حضر اللقاء وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، ووكيل محافظة المهرة لشؤون المديريات الساحلية محمد صداعي ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في المهرة مطر كده.
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