نائب الرئيس يطمئن على سلامة رئيس وأعضاء الحكومة جراء الاعتداء الغادر على مطار عدن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للاطمئنان على سلامته وسلامة جميع أعضاء الحكومة جراء الاعتداء الغادر والجبان الذي استهدف مطار العاصمة المؤقتة عدن لحظة وصول الحكومة.



وترحم نائب الرئيس خلال الاتصال على الشهداء الذين سقطوا جراء هذه الحادثة الإجرامية، سائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة ولأهلهم وذويهم الصبر والسلوان وللجرحى الميامين الشفاء العاجل.

وأكد نائب الرئيس بأن هذه الحادثة الإجرامية الجبانة وغيرها من التحديات الأخرى، لن تُثني قيادة الشرعية والتحالف عن استكمال تطبيع الأوضاع وعودة الحكومة وتلبية متطلبات المواطنين وهدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، منوهاً إلى أن الأيادي الغادرة التي تبنت هذا الهجوم الإرهابي لن تكون بمنأىً عن العقاب وستنال جزاءها الرادع والعادل.

من جانبه قدم رئيس الحكومة موجزاً عن الحادثة الإجرامية الأليمة التي أسفرت عن استشهاد مدنيين وإصابة آخرين، مجدداً التأكيد على عزم الحكومة في استمرار مهامها والعمل بما من شأنه استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.