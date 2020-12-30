- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يطمئن على سلامة رئيس وأعضاء الحكومة جراء الاعتداء الغادر على مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للاطمئنان على سلامته وسلامة جميع أعضاء الحكومة جراء الاعتداء الغادر والجبان الذي استهدف مطار العاصمة المؤقتة عدن لحظة وصول الحكومة.
وترحم نائب الرئيس خلال الاتصال على الشهداء الذين سقطوا جراء هذه الحادثة الإجرامية، سائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة ولأهلهم وذويهم الصبر والسلوان وللجرحى الميامين الشفاء العاجل.
وأكد نائب الرئيس بأن هذه الحادثة الإجرامية الجبانة وغيرها من التحديات الأخرى، لن تُثني قيادة الشرعية والتحالف عن استكمال تطبيع الأوضاع وعودة الحكومة وتلبية متطلبات المواطنين وهدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، منوهاً إلى أن الأيادي الغادرة التي تبنت هذا الهجوم الإرهابي لن تكون بمنأىً عن العقاب وستنال جزاءها الرادع والعادل.
من جانبه قدم رئيس الحكومة موجزاً عن الحادثة الإجرامية الأليمة التي أسفرت عن استشهاد مدنيين وإصابة آخرين، مجدداً التأكيد على عزم الحكومة في استمرار مهامها والعمل بما من شأنه استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس يطمئن على سلامة رئيس وأعضاء الحكومة جراء الاعتداء الغادر على مطار عدن الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.