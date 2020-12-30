شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حصيلة أولية لقصف مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مصادر محلية عن أول حصيلة للقتلي والجرحى في حادثة تفجير مطار عدن الدولي جنوبي البلاد.



وقالت المصادر، إن الحصيلة الأولية تقدر بنحو 27 بين قتيل وجريح حتى الآن.

تفاصيل أكثر لاحقا.

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