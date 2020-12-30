شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العمانية: 128719 إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بالسلطنة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغت 128719 إصابة، ووفاة 1497، وشفاء 121614 حالة.



وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء العمانية، أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 7 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 82 والمنومين في العناية.

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