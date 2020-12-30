هذا ما قاله معين عبدالملك بعد نجاته من هجوم المطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الذي استهدف مطار عدن، لن يثني حكومته عن القيام بواجباتها حتى إنهاء الانقلاب.



تصريح يأتي بعد نجاة رئيس الوزراء وأعضاء حكومته من انفجارين استهدفا مطار عدن الدولي، اليوم، لدى وصول طائرة الحكومة.

ومطمئنا بسلامته وأعضاء الحكومة، قال عبدالملك في تغريدة له على تويتر" إن "العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تُشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم".

وأضاف "هذا الهجوم لن ولن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار"، مترحما على أرواح الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.