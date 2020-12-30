شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام: جميع أعضاء الحكومة بخير.. والحوثي خلف الإنفجار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن جميع أعضاء الحكومة اليمنية بخير.



وقال الإرياني في تغريدة رصدها "الخليج 365":"نطمئن ابناء شعبنا العظيم ان جميع اعضاء الحكومة بخير".

وأضاف: "نؤكد ان الهجوم الارهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني وان دمائنا وارواحنا لن تكون اغلى من دم اليمنيين نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".