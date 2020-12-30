تنظيم ورشة بسيئون حول دور إدارات التربية والتعليم والتوجيه التربوي في القياس والتقويم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظم مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء، اليوم، ورشة عمل بعنوان (دور إدارات التربية والتعليم والتوجيه التربوي في القياس والتقويم .



وتناقش الورشة التي يشارك فيها 52 من مدراء ادارات التربية والتعليم والتوجية بالمديريات ومدراء الثانويات ثلاثة محاور ، الاول حول أثر الصياغة اللغوية على أسئلة الامتحانات التحصيلية، والمحور الثاني يستعرض دور مدير المدرسة في القياس والتقويم كموجه مقيم ، والمحور الثالث دراسة وتحليل النتيجة وأثرها في القياس والتقويم.

وفي افتتاح الورشة، اكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، على اهمية التقييم والقياس لاي برامج وخطط في شتى المجالات من خلال رصد النتائج وتحليلها ومعرفة مناطق الضعف للعمل على تقويتها.

بدوره لفت مدير عام مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد فلهوم، الى أن المكتب يحرص من خلال عقد الورش وحلقات النقاشية الى اختيار موضوعات تلامس تطوير العملية التعليمة والتربوية وبما يساعد على الارتقاء بها نحو الأفضل .