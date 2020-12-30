الجيش الوطني يتلف الغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بمديرية باقم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أتلف الجيش الوطني، اليوم، كمية من الالغام والعبوات الناسفة زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.



وقال قائد محور آزال قائد اللواء 102 مشاه العميد ياسر المعبري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ان الكتيبة الهندسة في محور آزال تمكنت من انتزاع وتفكيك شبكة متكاملة من الألغام والعبوات الناسفة والتي تقارب الـ 150 لغماً مابين الغام فردية والغام عربات وعبوات ناسفة بأحجام وأشكال متعددة".

وأضاف العميد المعبري" أن المليشيات الحوثية تعمل على زراعة الالغام والعبوات الناسفة في الطرقات والبيوت والمساجد ومنازل المواطنين والوديان و الجبال في مناطق سيطرتها لإعاقة تقدمات الجيش الوطني، وإرهاب وتخويف المواطنين من العودة لمساكنهم وممتلكاتهم الخاصة"..مؤكداً ان هذه التصرفات تعد جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.