شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مراقبون: انفجار عدن لن يكون الأخير إذا لم يحسم مصير اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن

أكدت مصادر خاصة "لليمن العربي" أن الانفجارين في مطار العاصمة عدن، سيعقان عمل الحكومة اليمنية الجديدة، في حال لم يحدد مصير اتفاق الرياض بسرعة.



وقال مراقبون "لليمن العربي" إن الإنفجارين وقعا بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية مطار عدن، كخطوة ليست بجديدة لإثناء جهود التحالف العربي في اليمن ولتقويض مهامهم فيه.

ويشير رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هذه الوقائع الإرهابية ستحدد ملامح اتفاق الرياض الذي بات الإسراع في تنفيذه ضرورة ملحة.