شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. دوي انفجار عنيف بمطار عدن لدى وصول أعضاء الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هز انفجار عنيف مطار عدن، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع وصول بعض أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.



ووثقت مقاطع فيديو لحظة الانفجار العنيف، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من الصالة الرئيسية بالمطار وسط حالة من الذهول.

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